РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Компания Kyoto Animation получила около $6 млн пожертвований после пожара

CA-NEWS (CA) -  Компания Kyoto Animation заявила, что менее, чем за два дня после открытия благотворительного счета для получения помощи от жителей как Японии, так и других стран, ей перечислили денежных пожертвований на сумму более 5,7 миллиона долларов, передает NHK.

О получении этой суммы компания объявила в пятницу. Она заявила, что собирается направить эти средства для оказания поддержки пострадавшим сотрудникам и членам их семей.

Напомним, в японском Киото 18 июля подожгли аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара погибли 33 человека, десятки получили ранения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Андижане власти устроили «показуху», заставив бюджетников к визиту президента отремонтировать дома жителей
  • В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно
  • Шавкат Мирзиёев дал указания по реконструкции аэропорта Самарканда
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×