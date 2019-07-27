Компания Kyoto Animation получила около $6 млн пожертвований после пожара

CA-NEWS (CA) - Компания Kyoto Animation заявила, что менее, чем за два дня после открытия благотворительного счета для получения помощи от жителей как Японии, так и других стран, ей перечислили денежных пожертвований на сумму более 5,7 миллиона долларов, передает NHK.

О получении этой суммы компания объявила в пятницу. Она заявила, что собирается направить эти средства для оказания поддержки пострадавшим сотрудникам и членам их семей.

Напомним, в японском Киото 18 июля подожгли аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара погибли 33 человека, десятки получили ранения.