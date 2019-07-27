Тропический шторм обрушился на центральные районы Японии

CA-NEWS (CA) - Тропический шторм несет с собой опасность выпадения критического уровня проливных дождей, а также вероятность оползней в западных и центральных частях Японии, передает NHK.



Метеорологическое управление Японии заявляет, что тропический шторм в субботу утром обрушился на префектуру Миэ. Синоптики предупреждают об опасности выпадения проливных дождей и о возможных оползнях в районах, расположенных на предполагаемом пути движения этого шторма в регионах Кинки, Токай и Канто-Косин.

Представители Метеорологического управления предупреждают, что районы, прилегающие к штормовой зоне, а также к местам предполагаемого продвижения этого шторма, в период до утра воскресенья могут ожидать выпадения от 100 до 200 миллиметров осадков.

Синоптики также предупреждают об опасности сильного ветра и высоких волн в регионах Кинки и Токай, а также в районе островов Идзу, расположенных к югу от Токио.