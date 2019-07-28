Видео со свадьбы внучки влиятельного узбекского бизнесмена и криминального авторитета Салима Абдувалиева

CA-NEWS (UZ) - В соцсетях опубликованы два видео со свадьбы внучки Салима Абдувалиева, известного узбекского бизнесмена и криминального авторитета, известного как Салим-бойвачч.

Свадьба состоялась еще в феврале 2019 года.

В нем в качестве почетных гостей присутствовали бывший вице-премьер Азербайджана Аббас Аббасов, бывший вице-премьер России Олег Сосковец, бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, а также множество звезд эстрады. На видео сам Салим-бойбача дает молодоженам дуа-напутствие, передает Ахбор.

В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американский дипломат описывал Салима Абдувалиева как одного из «боссов криминального мира» Узбекистана. В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов. До сегодняшнего дня ни правительство Узбекистана, ни сам Салим Абдувалиев, известный среди узбекистанцев как «Салим-Бойвачча» или «Салимбай», не давали никаких официальных комментариев относительно информации, обнародованной сайтом WikiLeaks.