В Туркменистане начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - С 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента. Силовые структуры в Ашхабаде и в регионах были переведены на некий «усиленный вариант несения службы», передают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

По данным журналистов ХТ, в Лебапском велаяте задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране. Задержанные – сотрудник Лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ.

Помимо этого, вести контрпропаганду было поручено министерству культуры.

Вероятно, именно с этим связано одновременное появление в Instagram множества видеороликов туркменских звезд, призывающих своих поклонников не верить слухам и проклинающих «предателей родины», а также информационных сообщений проправительственных сайтов, критикующих распространителей «фейковых провокаций» и публикующих прямые оскорбления и нападки на независимых журналистов.

Звезды туркменского шоу-бизнеса одновременно начали клеймить позором людей, сообщивших о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова и призывать подписчиков не верить этим слухам, размещая соответствующие видеоролики с хэш-тегом #duryalan (стоп ложь) в Instagram.

Местный комик Ягшы Гошунов записал обращение, в котором призвал любить родину и проклял клеветников.

«Наша Родина, как куколка, и пусть в ней всегда будет слышен детский смех. Давайте жить с гордостью за нашу Родину. А лица этих клеветников пусть будут выжжены каленым железом! Да здравствует наш уважаемый президент, приведший нас в эту счастливую эпоху!», – приводит перевод обращения издание Turkmen news.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yalan tóhmetlere ynanmalyñ! #duryalan Публикация от Yagshy_Show (@yagshy_goshunov)26 Июл 2019 в 8:59 PDT

Похожий ролик записала и певица Сельби Тувакгылыджова.

«В эти дни в интернете распространились ложные сообщения, я надеюсь, что вы им не верите и верю, что не поддерживаете. Да защитит Аллах народ и президента от предателей родины», – цитирует Тувакгылыджову Радио «Азатлык».

С похожими призывами и заявлениями выступили и другие знаменитости из Туркменистана.