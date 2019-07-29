В Хорезме тысячи людей перекрыли дорогу, требуя выплаты компенсации за снос домов (видео)

CA-NEWS (UZ) - Вечером 26 июля тысячи людей, проживавшие в домах по улице «Ашхабад» в Ургенчском районе Хорезмской области, перекрыли автомобильную дорогу Ургенч-Хазарасп, сообщили местные СМИ.

По словам одного из участников акции протеста, 26 июля владельцы 400 снесенных домов, которых временно поместили в палатки на поле вдоль автомобильной дороги, пришли на прием к главе Хорезмской области, чтобы выразить свое недовольство относительно невыплаты компенсации за снесенные дома и повышения цен на строительные материалы.

Однако глава области не принял их и передал через своего помощника, что встретится с недовольными жителями вечером, передает centralasian.org.

​По словам участников акции протеста, вечером глава области явился в палаточный лагерь, где в настоящее время проживают владельцы снесенных домов, и, не поговорив с недовольными жителями, зашел в одну из хорошо обустроенных палаток.

– В каждой махалле обычно бывают люди, которые всегда и всем довольны. Чиновник зашел в палатку, где проживают именно такие люди, вместо того, чтобы встретиться и поговорить с недовольными. Это разозлило недовольных людей и они перерезали арканы, на которых держалась эта палатка. В результате, палатка упала на головы хокима и его приближенных. Чиновник еле выбрался оттуда, и сев в свой автомобиль, сбежал. Люди погнались за его автомобилем. Тысячи стариков, женщин и мужчин перекрыли автомобильную дорогу, не пропуская проезжающие машины. Некоторые водители начали кричать на них, требуя освободить дорогу. Но в ответ разъяренная толпа закидала камнями их автомобили, – рассказывает один из участников акции протеста.

После того, как тысячи людей перекрыли автомобильную дорогу, на место прибыли сотни сотрудников милиции, Нацгвардии и пожарные машины, сообщил еще один житель Ургенчского района.

– Солдаты Нацгвардии хотели забрать одного-двух активных парней. Но народ не дал им сделать этого. Люди вцепились в солдатов и смогли вырвать парней из их рук. Потом начальник УВД дал приказ солдатам не трогать никого из протестующих. Люди под давлением солдатов Нацгвардии и милиции вернулись в палаточный лагерь. Там солдаты и милиционеры держась за руки, сделали круг и не выпускали протестующих за пределы территории палаточного лагеря, – говорит собеседник.

​Один из участников акции протеста рассказал о причинах, которые вынудили людей перекрыть автомобильную дорогу. ​

– Власти Ургенча пообещали более 400 семьям золотые горы и уговорили их на снос домов. Потом их поселили в палатки на поле, которое находится в селе «Чандиркиёт». На протяжении нескольких месяцев люди живут там в мучениях – в пыли и без воды. Месяц назад кирпич из глины стоил 180 сумов, а сейчас – 250 сумов. Стоимость работы мастеров подорожала вдвое. Перед сносом домов власти выдали только 50 процентов компенсации, пообещав выдать оставшуюся часть после того, как люди переедут в палаточный лагерь. Народ согласился и на такое условие. Но когда все жильцы снесенных домов стопроцентно переехали в палаточный лагерь, власти приостановили выплату компенсации, – говорит один из участников акции протеста. Он добавил, что стопроцентную компенсацию получили лишь 10 процентов владельцев снесенных домов.

По словам очевидцев, 27 июля к протестующим прибыла группа чиновников во главе с руководителем Хорезмской области Фарходом Эрмановым. "Они пытались успокоить людей. Глава области пообещал людям снизить цены на стройматериалы. Посмотрим, но если они не сдержут свои обещания, то народ снова перекроет дорогу", – сказал один из протестующих.

​27 июля премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с несколькими чиновниками из правительства прибыл в Хорезмскую область для изучения ситуации, в которой оказались жители домов, снесенных по улице «Ашхабад» в Ургенчском районе. Как сообщили участники акции протеста, премьер-министр пообещал протестующим до утра выплатить стопроцентную компенсацию за снесенные дома.