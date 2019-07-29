Премьер-министр Узбекистана поручил срочно остановить снос домов тех, кто не получил компенсаций

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил начиная с 27 июля сносить здания, если люди не получили соответствующую компенсацию и уведомление.

Такое поручение чиновникам глава узбекского правительства дал в ходе видеоселекторного совещания, состоявшегося после инцидентов в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, где владелец двухэтажного магазин облил бензином и поджог замхокима, намеревавшегося самостоятельно снести его объект бульдозером, а также массового протеста в Ургенчском районе Хорезмской области, где в ночь с 26-го по 27 июля тысячи людей перекрыли дорогу Ургенч-Хазарасп, выражая недовольство невыплатой компенсации за снесенные дома.

Как сообщает Kun.uz, в ходе мероприятия премьер-министр заявил, что президент Шавкат Мирзиёев лично контролирует проблему сносов и сообщил о введении начиная с 27 июля нового порядка сноса объектов.

Стало известно, что теперь перед сносом какого-либо здания областные хокимияты (администрации), власти Каракалпакстана и хоким города Ташкента будут консультироваться с Кабинетом Министров.

Отметим, что после двух инцидентов в Кашкадарьинской и Хорезмской областях Узбекистана были наказаны ряд местных чиновников.

Хоким Ургенча Шухрат Абдуллаев и прокурор города Давлатов получили выговор за допущенные ошибки. В Кашкадарьинской области хоким Яккабагского района Шомурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов были уволены.

В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.

Хокимы Кашкадарьинской и Хорезмской областей Зафар Рузиев и Фарход Эрманов получили строгое предупреждение.