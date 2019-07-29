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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане подожженного чиновника сняли с должности и завели уголовное дело
Продолжение: Премьер-министр Узбекистана поручил срочно остановить снос домов тех, кто не получил компенсацийПредыстория: В Узбекистане предприниматель облил бензином и поджег чиновника, который хотел снести его магазин

CA-NEWS (UZ) -  В отношении заместителя главы Яккабагского района Кашкадарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия. Об этом сообщается на сайте Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

Ранее сообщалось о том, что 20 июля в поселке «Яккабаг» в Кашкадарьинской области местный предприниматель Бахриддин Исомов облил бензином и поджог заместителя главы района Мансура Туймаева, пытавшегося снести двухэтажный магазин предпринимателя. По словам источников, предприниматель пытался защитить двухэтажный магазин и цех, построенные в кредит, не соглашаясь на снос по программе «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») без соответствующей компенсации, а замглавы района намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.

По данным Агентства информации и массовых коммуникаций, после изучения инцидента занимаемых должностей лишились также глава (хоким) Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Джамшид Халилов.

Между тем, как сообщают местные СМИ, глава Кашкадарьинской области Зафар Рузиев посетил Яккабагский район, чтобы пообщаться с местными предпринимателями. Во время беседы с ними он сообщил, что власти отремонтируют здание магазина предпринимателя Бахриддина Исомова, фасадная часть которого была разрушена бульдозером.

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