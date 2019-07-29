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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре состоялись очередные переговоры о границе с Туркменистаном
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  Рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном 22-28 июля 2019 года провели заседание в Бухаре.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны рассмотрели предложения по проведению проектной демаркационной линии Госграницы на ее отдельных участках и договорились на последующих встречах представить по ним варианты решения.

Переговоры были организованы на высоком уровне и прошли в сфере дружбы и взаимопонимания.

По завершению встречи руководители делегаций Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали итоговый Протокол.

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