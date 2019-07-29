В Бухаре состоялись очередные переговоры о границе с Туркменистаном
- Туркменистан, общество
- 9:26, 29 июля 2019
- Просмотров: 678 English
CA-NEWS (TM) - Рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном 22-28 июля 2019 года провели заседание в Бухаре.
Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны рассмотрели предложения по проведению проектной демаркационной линии Госграницы на ее отдельных участках и договорились на последующих встречах представить по ним варианты решения.
Переговоры были организованы на высоком уровне и прошли в сфере дружбы и взаимопонимания.
По завершению встречи руководители делегаций Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали итоговый Протокол.