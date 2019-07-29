Узбекистанец, россиянин и казах пытались проползти на территорию Кореи по вентиляционной шахте аэропорта

CA-NEWS (UZ) - Корейские чиновники не пустили в страну троих туристов – из России, Узбекистана и Казахстана. Но у мужчин было такое сильное желание попасть в страну, что они сговорились и поползли по вентиляционным шахтам. Для этого им пришлось вскрыть крышу туалета в аэропорту, пишет «Российская газета». Но всех задержали.

При попытке сбежать через крышу туалета из зоны вылета Инчхонского международного аэропорта в Сеуле сладкую троицу «накрыла» служба безопасности. Ранее 34-летний россиянин, 26-летний узбек и 25-летний гражданин Казахстана попытались въехать в Корею, но их не пустили.

По мнению корейских чиновников, под видом туристов мужчины хотели проникнуть в страну, чтобы нелегально трудоустроиться. Было принято решение отправить их на родину.

Задержанных поместили в специальную комнату для депортируемых. Находясь в одном помещении, те познакомилась и решили нелегально пробраться на территорию Южной Кореи, сбежав из аэропорта.

Они ушли в туалет, там вскрыли крышу, взломали перегородку, а затем по вентиляционным шахтам и техническим переходам стали уходить в другое крыло здания аэропорта. Охрана хватилась бежавших и организовала поиски. В итоге всех троих задержала служба безопасности аэропорта.