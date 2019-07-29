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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержанное в КНДР российское судно отпущено
фото: РИА Новости
фото: РИА Новости

CA-NEWS (CA) -  Российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», задержанное ранее в КНДР, отпущено и направляется в южнокорейский порт, сообщило посольство России в КНДР.

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен»,— говорится в сообщении ведомства.

В 16:00 по местному времени капитан траулера был проинформирован корейской стороной об освобождении, а в 19:30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на южнокорейский Сокчо, где два члена экипажа, которые являются гражданами Южной Кореи, сойдут на берег, передает "Ъ".

Напомним, 23 июля стало известно о задержании северокорейскими властями рыболовного судна с 17 моряками — 15 россиянами и двумя южнокорейскими гражданами. Сейнер покинул порт южнокорейского города Сокчо 16 июля для ловли краба.Обстоятельства задержания выясняются.

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