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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Фото: InformБюро
Фото: InformБюро

CA-NEWS (KZ) -  Дым от пожаров в Сибири продолжает распространяться по Казахстану, передает Zakon.kz.

По снимкам дистанционного зондирования Земли спутников NASA в сравнении с 26.07.2019 расширились очаги возгорания, пожары в районе Сибири. Шлейф от пожаров распространяется в западном направлении.

Южная часть шлейфа от пожаров покрывает СКО, ВКО, Павлодарскую, Акмолинскую, город Нур-Султан, Костанайскую области. Он также распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

Станции экологического мониторинга «Казгидромет» зафиксировали следующие превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в областях Казахстана, граничащие с территорией РФ:

состояние воздуха в рк

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, городе Нур-Султан, Карагандинской областях и Алматинской областях сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Во всех вышеперечисленных областях наблюдается слабый юго-восточный ветер до 6 м/с, на большей территории без осадков, в Акмолинской, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и Павлодарской областях наблюдается дымка.

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