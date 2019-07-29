В Ташкенте почти на полмесяца перекроют ряд улиц

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в дни сдачи вступительных экзаменов в вузы с 29 июля по 10 августа перекроют несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

"В связи с проведением тестовых вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения в период с 29 июля по 10 августа с 5.00 до 20.00 часов в Юнусабадском районе столицы будут закрыты для движения транспортных средств следующие улицы: Кургазма, Корхожиота, Ифтихор, Ниёзбек йули", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, в этом году в вузы Узбекистана сдали документы более 1,6 миллиона абитуриентов. По данным пресс-службы Государственного центра тестирования сообщили, что младшему абитуриенту 14 лет, а самому старшему - 87.