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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте почти на полмесяца перекроют ряд улиц

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте в дни сдачи вступительных экзаменов в вузы с 29 июля по 10 августа перекроют несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

"В связи с проведением тестовых вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения в период с 29 июля по 10 августа с 5.00 до 20.00 часов в Юнусабадском районе столицы будут закрыты для движения транспортных средств следующие улицы: Кургазма, Корхожиота, Ифтихор, Ниёзбек йули", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, в этом году в вузы Узбекистана сдали документы более 1,6 миллиона абитуриентов. По данным пресс-службы Государственного центра тестирования сообщили, что младшему абитуриенту 14 лет, а самому старшему - 87.

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