РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане запускают новые проекты по социальному развитию и защите прав человека

CA-NEWS (TM) -  Программа развития ООН и посольство Великобритании в Туркменистане дают старт двум новым проектам, направленным на социальное развитие и защиту прав человека в Туркменистане. Об этом сообщает издание Оrient.

— Мы гордимся тем, что продолжаем сотрудничество с ПРООН в рамках этих важных проектов, направленных на поддержку прав человека, процветания и стабильности в Туркменистане, — отметил Дэвид Перт, заместитель главы дипмиссии Великобритании в Туркменистане.

Один из проектов предусматривает расширение возможностей людей с инвалидностью и является продолжением инициативы ПРООН по содействию трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, а также развитию их профессиональных способностей. В прошлом году ярмарку вакансий посетило свыше 80 участников, включая представителей частного сектора Туркменистана.

А в этом году проект расширяет свою географию – он будет воспроизведен в Дашогузском и Лебапском велаятах, тем самым привлечет к участию в тренингах и ярмарках вакансий людей с ограниченными возможностями отдаленных регионов. Они также смогут посетить Рождественский базар в здании ООН и продемонстрировать посетителям работы, сделанные своими руками.

Второй проект направлен на поддержку Аппарата омбудсмена по правам человека и содействие в получении им аккредитации от Глобального альянса национальных правозащитных учреждений.

Деятельность проекта будет основана на успехах предыдущих совместных проектов ПРООН и Посольства Великобритании по оказанию помощи правительству Туркменистана в реализации Национального плана действий в области прав человека на 2016–2020 годы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Видео со свадьбы внучки влиятельного узбекского бизнесмена и криминального авторитета Салима Абдувалиева
  • В Туркменистане начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×