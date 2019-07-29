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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Калифорнии 3 человека погибли в результате стрельбы на фестивале еды

CA-NEWS (CA) -  В городе Сан-Хосе (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь по участникам крупного фестиваля еды Gilroy Garlic в парке Крисмас Хилл, сообщает NBC со ссылкой на очевидцев. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, передает «Ъ».

По информации телекомпании, бригадам скорой помощи сообщили об 11 участниках фестиваля, которые «упали на землю» после стрельбы.

Один из очевидцев рассказал BNO News, что стрелок – это молодой человек в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь, когда находился за одним из стендов фестиваля.

Член городского совета Дион Бракко сообщил The New York Times, что в результате инцидента погибли три человека, и пострадали еще 12.

Как сообщает полиция, место происшествия до сих пор остается небезопасным.

Gilroy Garlic – это трехдневный фестиваль еды, один из крупнейших в США.

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