Тимур Кулибаев, зять Назарбаева, выкупит почти 2,8 млн штук простых акций АО «Шубарколь Премиум»

CA-NEWS (KZ) - АО Joint Resources заявило о своем намерении приобрести 2 797 920 штук простых акций АО «Шубарколь Премиум». Об этом 26 июля, компания сообщила через сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE). 100% акций компании АО Joint Resources принадлежат зятю первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву.

В распространенном информационном сообщении эмитента указывается, что общество намерено реализовать право преимущественной покупки и приобрести 2 797 920 штук простых акций АО «Шубарколь Премиум» по цене размещения 2221,94 тенге за одну простую акцию.

«Оплату за размещаемые акции произвести имущественными правами путем зачета встречных обязательств по ранее заключенным договорам временной финансовой помощи. В случае если на момент заключения соглашения о зачете взаимных обязательств стоимость акций превысит размер обязательств АО «Шубарколь Премиум» перед обществом (АО Joint Resources), оставшаяся сумма за акции будет внесена денежными средствами на расчетный счет АО «Шубарколь Премиум», – говорится в сообщении.

«В случае отказа других акционеров АО «Шубарколь Премиум» от реализации права преимущественной покупки обществу направить соответствующую заявку в АО «Шубарколь Премиум» на приобретение дополнительного пакета размещаемых акций АО «Шубарколь Премиум» в пределах 689 040 штук простых акций», – заключили в компании.

По информации из открытых источников, компания «Шубарколь Премиум» осуществляет разведку, добычу, реализацию и закуп угольной продукции, а также эксплуатацию горных производств.

Как передает КазТАГ, 67% акций компании принадлежат Joint Resources, 16,5% – ТОО Trans Coal Investment Group и еще 16,5% – ТОО FCI Management LLP.

По состоянию на 1 апреля 2019 года уставный капитал «Шубарколь Премиум» составлял Т222 194 тыс., собственный капитал равнялся (со знаком «минус») -Т10 032 001 тыс., совокупные активы составляли Т26 981 808 тыс., совокупные обязательства равнялись Т37 013 809 тыс., объем продаж – Т12 102 173 тыс., валовый доход – Т7 909 489 тыс., а чистая прибыль равнялась (со знаком «минус») -Т1 858 701 тыс.

Joint Resources – компания по управлению активами, осуществляющая инвестиционную деятельность. 100% акций компании принадлежат зятю первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву. По состоянию на 1 апреля 2019 года уставный капитал Joint Resources составлял Т15 716 376 тыс., собственный капитал – Т3 267 740 тыс., совокупные активы – Т89 177 011 тыс., совокупные обязательства – Т85 909 271 тыс., объем продаж – Т17 268 553 тыс., валовый доход – Т9 407 000 тыс., чистая прибыль (со знаком «минус») равна -Т1 584 564 тыс.