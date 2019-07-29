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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Турции с госвизитом посетит Монголию
Мустафа Шентоп
Мустафа Шентоп

CA-NEWS (MNG) -  Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Монголию с официальным визитом с 29 по 31 июля. Визит пройдет в рамках приглашения председателя ВГХ (парламента) Монголии Г.Занданшатара.

В ходе визита главы парламентов Монголии и Турции проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и парламентского сотрудничества.

Также Мустафа Шентоп нанесет визит президенту Монголии Х.Баттулге и встретится с премьер-министром У.Хурэлсухом.

Спикер парламента Турции также примет участие в церемонии предстоящего выпуска почтовой марки, посвящённой 50-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

М. Шентоп во время визита посетит запуск совместного проекта, который реализуется в Центральном архиве уголовных дел Генпрокуратуры Монголии на финансовые средства Турецкого агентства по сотрудничеству и координации.

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