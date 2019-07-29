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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Команда курсантов Минобороны Узбекистана заняла третье место на международных соревнованиях в Казахстане

CA-NEWS (UZ) -  Военнослужащие Минобороны Узбекистана приняли участие на военно-спортивные игры среди курсантов высших военных учебных заведений, которые прошли 24-29 июля в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РУз.

На соревнованиях участвовали около 170 курсантов из Армении, Республики Беларусь, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

1-е военно-спортивные игры среди курсантов государств Содружества были посвящены 75-летию победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. Участникам состязаний предстояло соревноваться по футболу, военизированному кроссу, спортивному ориентированию, владению рукопашным боем и меткости стрельбы по мишеням из пневматической винтовки.

По итогам соревнований высшая ступень пьедестала почета досталась сборной команде России. На второй строчке команда Казахстана. А третьего места добилась команда курсантов Минобороны Узбекистана.

Расклад по индивидуальным видам соревнований:

Футбол: 1 место - Россия, 2 место - Казахстан, 3 место - Узбекистан.

Военизированный кросс: 1 место - Казахстан, 2 место - Узбекистан, 3 место - Кыргызстан.

Рукопашный бой: 1 место - Россия, 2 место - Узбекистан, 3 место - Казахстан.

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