Товарооборот Казахстана с Кыргызстаном сократился на 11%. Что было экспортировано и импортировано между странами с начала года?

CA-NEWS (KZ) - К лету с начала года товарооборот Казахстана с Кыргызстаном составил $318,3 млн — на 10,5% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что сократился экспорт в Кыргызстан — на 16,6%, до 217,5 млн долл. США. Импорт в Казахстана из Кыргызстана, напротив, вырос на 6,3% за год и составил $100,8 млн, передает ranking.kz.

Казахстан рассчитывает на рост двухсторонней торговли и развитие взаимовыгодных отношений. В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызстан состоялась встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, определены перспективные направления и намечены совместные планы. Особое внимание было уделено вопросам развития промышленной кооперации, водно-энергетической сферы, укрепления приграничного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в области цифровизации и космической сферы.

В настоящий момент правительства Казахстана и Кыргызстана работают над увеличением объёма взаимной торговли до 1 млрд долл. США к 2020 году, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Основными товарными группами, поставляемыми в Кыргызстан, за 5 месяцев текущего года стали продукты животного и растительного происхождения (с долей 32,2%) и минеральные продукты (с долей 28%).

Что касается импорта, 50,6% всего объёма ввозимых из КР в РК товаров в денежном выражении составляют минеральные продукты, ещё 16% — продукты животного и растительного происхождения (готовые продовольственные товары).