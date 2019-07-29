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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Осуждённым в Туркменистане разрешили пользоваться телефонами

CA-NEWS (TM) -  Осуждённым в Туркменистане разрешили пользоваться телефонами. Соответствующий приказ издал министр промышленности и коммуникации Туркменистана Тахырберди Дурханов.

Как сообщили Туркменпорталу в агентстве «Туркменарагатнашык», во исполнении данного приказа отбывающие в местах наказания осуждённые могут осуществлять с городских, междугородних и сотовых телефонов звонки в пределах страны в размере 0,10 манат ($0,02 по официальному курсу) за 1 минуту разговора.

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