Осуждённым в Туркменистане разрешили пользоваться телефонами

CA-NEWS (TM) - Осуждённым в Туркменистане разрешили пользоваться телефонами. Соответствующий приказ издал министр промышленности и коммуникации Туркменистана Тахырберди Дурханов.

Как сообщили Туркменпорталу в агентстве «Туркменарагатнашык», во исполнении данного приказа отбывающие в местах наказания осуждённые могут осуществлять с городских, междугородних и сотовых телефонов звонки в пределах страны в размере 0,10 манат ($0,02 по официальному курсу) за 1 минуту разговора.