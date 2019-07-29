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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: Учения в рамках «АрМИ-2019» на полигоне Минобороны Узбекистана «Фориш»

CA-NEWS (UZ) -  В этом году Узбекистан впервые встречает на своей земле Армейские международные игры, которые за небольшие пять лет набрали огромную популярность во всем мире, сообщили в Минобороны страны.

Горный полигон «Фориш», расположенный в Джизакской области приветствует гостей и участников «Военно-медицинской эстафеты», которая пройдет в рамках «АрМИ-2019». Кроме современной и комфортной инфраструктуры, на полигоне собрались все регионы Узбекистана со своими достопримечательностями. 12 областей, Республика Каракалпакстан и город Ташкент показывают национальные обычаи, вековые традиции и исторические ценности. Гости имеют возможность приобрести сувенирные изделия и многое другое.

Каждый вечер для участников соревнований Министерством обороны Узбекистана и Джизакским хокимиятом организовывается концертная программа в исполнении местных и военных эстрадных групп.

Напомним, что открытие конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках V Армейских международных игр пройдет 4 августа.

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