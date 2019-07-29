РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России арестовали трёх граждан Таджикистана за торговлю наркотиками

CA-NEWS (TJ) -  Пятигорский городской суд вынес приговор трём гражданам Таджикистана. Об этом сообщили в пятницу в прокуратуре Ставрополья, передает ГТРК «Ставрополье».

По данным следствия, Марям Холназарзод, Муслихиддин Азиззод и Исроили Шарифзод ездили по России и торговали героином.

В январе прошлого года они приехали на Кавминводы и получили в Пятигорске более 260 граммов героина для реализации его через тайники-«закладки». Реализовать свой «товар» подсудимые не успели – все трое были задержаны полицией.

Суд приговорил Азиззода и Шарифзода к восьми с половиной годам колонии строгого режима, Холназарзода – к двум с половиной годам колонии общего режима.

По данным следствия, Марям Холназарзод, Муслихиддин Азиззод и Исроили Шарифзод ездили по России и торговали героином.

Источник: ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/123987

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова
  • Видео со свадьбы внучки влиятельного узбекского бизнесмена и криминального авторитета Салима Абдувалиева
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×