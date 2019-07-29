В России арестовали трёх граждан Таджикистана за торговлю наркотиками

CA-NEWS (TJ) - Пятигорский городской суд вынес приговор трём гражданам Таджикистана. Об этом сообщили в пятницу в прокуратуре Ставрополья, передает ГТРК «Ставрополье».

По данным следствия, Марям Холназарзод, Муслихиддин Азиззод и Исроили Шарифзод ездили по России и торговали героином.

В январе прошлого года они приехали на Кавминводы и получили в Пятигорске более 260 граммов героина для реализации его через тайники-«закладки». Реализовать свой «товар» подсудимые не успели – все трое были задержаны полицией.

Суд приговорил Азиззода и Шарифзода к восьми с половиной годам колонии строгого режима, Холназарзода – к двум с половиной годам колонии общего режима.