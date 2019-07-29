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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Таджикистана судят в России за поддельные водительские права

CA-NEWS (TJ) -  22-летнего гражданина Таджикистана задержала полиция за поддельное водительское удостоверение. Прокуратура Тюменского района уже направила уголовное дело в суд, сообщает информагентство «ТюменьPro».

По данным региональной прокуратуры, 20 марта 2019 года молодой человек через сервис поиска попутчика сел пассажиром в автомобиль Toyota Camry, чтобы добраться до Екатеринбурга. Позже он решил подменить уставшего водителя и сам сел за руль.

При остановке на посту ДПС мужчина предъявил таджикские водительские права.

Подозрение у сотрудников ГИБДД вызвало отсутствие голографических элементов защиты.

Позже выяснилось, что поддельное удостоверение было выполнено с помощью цветной струйной печати с применением копировально-множительной техники.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение мировому судье.

Санкция статьи ст. 327 УК РФ ч. 3 предусматривает несколько видов наказаний: штраф в размере до 80 тыс. рублей (более $ 1,2 тыс.), обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет.

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