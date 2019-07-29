Будьте бдительны: не привезите из отпуска гепатит! – предупреждают в ВОЗ

CA-NEWS (CA) - В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом эксперты Европейского бюро ВОЗ напоминают об повышенной вероятности заразиться им в период летних отпусков, особенно если вы отдыхаете за рубежом. Они объясняют, как защитить себя от этой инфекции, передает служба новостей ООН.



Наименее опасный из трех видов гепатита – это гепатит А и защититься от него можно с помощью соблюдения простых правил гигиены. В новом месте, во-первых, убедитесь, что вода пригодна для питья. Если же нет, то пользуйтесь кипяченой или бутилированной водой – не только для питья, но и для чистки зубов. Не забывайте, что и лед в вашем напитке может быть сделан из зараженной воды. Оказывается, вирус гепатита А может попасть на руки, а потом и в организм, когда, например, вы трогаете фрукты и овощи на рынке, поэтому специалисты рекомендуют очищать их от кожуры и мыть. Не ешьте сырые или непрожаренные рыбу и мясо, чаще мойте руки с мылом.

Гепатит В передается при контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека. Не подозревая об опасности, вы можете заразиться, делая маникюр, педикюр, пирсинг или татуировку – там, где не соблюдаются санитарно-гигиенические стандарты. Еще один возможный способ передачи вируса – небезопасный секс. Это же касается и гепатита С, но наиболее высокая вероятность заразиться связана с переливанием крови и стоматологическими процедурами.

Гепатиты В и С называют «тихими» заболеваниями, потому что во многих случаях они не сопровождаются какими-либо симптомами. При этом они могут привести к серьезному поражению печени и даже раку. Поэтому, если вы подозреваете, что могли заразиться, лучше поскорее сдать анализ на гепатит.

Но самая надежная защита от гепатитов А и В – это вакцинация. Для первого типа требуются две дозы вакцины, а для второго – три. В обоих случаях гарантия – 20 лет.

В ВОЗ учредили 28 июля как Всемирный день борьбы с гепатитом для того, чтобы привлечь внимание к тому, какую опасность представляет это инфекционное заболевание и как с ним бороться.