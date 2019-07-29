Дональд Трамп назначит нового главу Национальной разведки США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки страны. Нынешний глава Нацразведки США Дэниэл Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года, заявил Трамп на своей странице в Twitter в ночь на понедельник, 29 июля, как пишет DW.

По словам главы Белого дома, Рэтклифф, являвшийся ранее прокурором, «станет лидером и вдохновением для величия страны, которую любит».

Как отмечает информагентство dpa, Джон Рэтклифф считается сторонником политики Трампа. На прошлой неделе он запомнился тем, что допрашивал выступавшего в Конгрессе экс-спецпрокурора по России Роберта Мюллера «в исключительно агрессивной манере», указывает агентство.

С другой стороны, оставляющий пост главы Национальной разведки Коутс в последнее время не раз расходился во мнениях с Трампом в ряде тем, касающихся вопросов безопасности.

В частности, в январе 2019 года он заявил, что, по его мнению, Иран не ведет разработку ядерного оружия. Реагируя на это, Трамп обвинил службы разведки в плохой информированности.

Далее Коутс неоднократно подчеркивал, что убежден в том, что российские хакеры пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года в США, чтобы помочь Трампу и очернить его конкурента Хиллари Клинтон. Сам действующий президент США всегда скептически отзывался о такого рода обвинениях.

В полномочия директора Нацразведки США входит координирование работы различных секретных служб страны. Коутс занимал этот пост с марта 2017 года. В период с 2001 по 2005 годы он был послом США в Германии.