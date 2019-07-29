Правозащитники Узбекистана призывают Запад не возвращать деньги Гульнары Каримовой без антикоррупционных реформ

CA-NEWS (UZ) - Возвращение активов Гульнары Каримовой требует пересмотра дела Каримовой и ее сообщников в Узбекистане, которая отвечала бы стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.

Правительства Швейцарии, Франции и других стран, в которых заморожены активы Каримовой, должны руководствоваться не только антикоррупционным законодательством, но и правами человека при возвращении этих активов, - заявила группа правозащитников в своём обращении, опубликованном на днях на сайте Узбекско-германского форума по правам человека.

Возвращение активов правительству Узбекистана должно произойти только после того, как будут реализованы на практике антикоррупционные реформы и установлено ​​верховенство закона, - отмечают правозащитники.

Министерство юстиции США должно блокировать любые попытки вернуть Гульнаре Каримовой и ее сотрудникам любую часть ее незаконно полученных активов.

Обсуждаемые нами активы - это активы, которые Гульнара Каримова приобрела путем вымогательства взяток в несколько миллионов долларов от компаний, предоставляющих услуги мобильной связи в Узбекистане, МТС, Telia (ранее Teliasonera) и Vimpelcom. Тот факт, что взятки вымогались, был подтвержден самими компаниями в соглашениях об отсроченном судебном преследовании с различными юрисдикциями, включая Соединенные Штаты и Нидерланды. Эти три компании впоследствии согласились выплатить штрафы на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Банковские активы Каримовой находятся в основном в ряде европейских стран, а именно в Швейцарии, Ирландии, Бельгии, Люксембурге и Швеции, а также недвижимость во Франции и Великобритании. Во Франции были арестованы три объекта недвижимости, стоимость которых оценивается примерно в 60 миллионов евро.

Объем активов Гульнары в Европе составляет более одного миллиарда долларов США.

В настоящее время судьба активов, которые все еще заморожены в Швейцарии (в 2012 году они составили 800 миллионов швейцарских франков), решается. 130 миллионов швейцарских франков из этой суммы принадлежат компаниям, формально принадлежащим Рустаму Мадумарову, гражданскому мужу Гульнары Каримовой. Дополнительные 555 миллионов швейцарских франков принадлежат компаниям, формально принадлежащим другой сообщнице Каримовой, Гаяне Авакян. Кроме того, инсайдерская информация предполагает, что в швейцарском банке хранится несколько депозитных ящиков, в которых содержится значительное количество драгоценностей.

Наша главная проблема заключается в том, что в Узбекистане проходят секретные переговоры между двумя сторонами: Гульнарой Каримовой в лице ее швейцарского адвоката и дочери и узбекскими властями.

Насколько мы понимаем, Каримова была помещена под домашний арест в феврале 2014 года, а затем переведена в женскую колонию № 21 в Зангиате (Ташкентская область) в 2017 году. В конце июня 2018 года ее снова перевели в квартиру ее дочери в Ташкенте. Её вернули в колонию Зангиата в начале марта 2019 года. Насколько мы понимаем, в обмен на согласие Каримовой на возврат активов из Швейцарии в Узбекистан ее представители требуют ее освобождения из тюрьмы и свободно покинуть Узбекистан, предположительно для лечения. Те, кто представляет Гульнару, также рассчитывают получить часть замороженных активов, по-видимому, для обеспечения того, чтобы она поддерживала комфортное будущее после освобождения, и, возможно, щедро компенсировать им их работу, - говорится в заявлении правозащитников.

В последнем заявлении, сделанном от имени Гульнары Каримовой, 23 июня 2019 года, она утверждает, что согласилась на возврат из Швейцарии 131 миллион швейцарских франков, и готова сделать то же самое в отношении 555 миллионов швейцарских франков. В заявлении указывается, что она готова предпринять эти шаги в обмен на ее освобождение из тюрьмы и право покинуть Узбекистан.

Мы пока не знаем, примет ли правительство Узбекистана эти условия, но мы ожидаем, что Каримова снова будет содержаться под домашним арестом, что значительно более комфортно, чем в колонии Зангиаты.

Любая такая сделка должна быть признана крупной взяткой правительству Узбекистана, а Каримова просто переходит от стороны, которая вымогает взятки, к стороне, предлагающей взятки. Более того, такой исход никоим образом не будет отражать международные нормы и стандарты справедливости или интересы жертв первоначальной коррупции - народа Узбекистана, - отметили правозащитники.