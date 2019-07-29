В Узбекистане предприниматель, обливший бензином и поджёгший чиновника, проходит судебно-психиатрическую экспертизу

- Узбекистан, происшествия
- 12:14, 29 июля 2019
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|Продолжение: В Узбекистане подожженного чиновника сняли с должности и завели уголовное дело
|Предыстория: В Узбекистане предприниматель облил бензином и поджег чиновника, который хотел снести его магазин
CA-NEWS (UZ) - Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на умышленное убийство заместителя хокима (главы администрации) района Мансура Туймаева, в настоящее время находится в Ташкенте для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
20 июля прокуратура Яккабагского района возбудила в отношении Исамова, который облил бензином и поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание, уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).
Как отметили в Генпрокуратуре, Исамову было обеспечено право защиты, и он был допрошен в присутствии адвоката Ш. Гайирова в качестве подозреваемого. 21 июля Исамов был задержан. Ему было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Учитывая совершение обвиняемым общественно опасного деяния, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, и он определением суда от 22 июля был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях.В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева также заведено уголовное дело и ведутся следственные действия.