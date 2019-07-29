В Узбекистане предприниматель, обливший бензином и поджёгший чиновника, проходит судебно-психиатрическую экспертизу

CA-NEWS (UZ) - Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на умышленное убийство заместителя хокима (главы администрации) района Мансура Туймаева, в настоящее время находится в Ташкенте для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

20 июля прокуратура Яккабагского района возбудила в отношении Исамова, который облил бензином и поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание, уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Как отметили в Генпрокуратуре, Исамову было обеспечено право защиты, и он был допрошен в присутствии адвоката Ш. Гайирова в качестве подозреваемого. 21 июля Исамов был задержан. Ему было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Учитывая совершение обвиняемым общественно опасного деяния, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, и он определением суда от 22 июля был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях.

В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева также заведено уголовное дело и ведутся следственные действия.