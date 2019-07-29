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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялась церемония официальной встречи спикера парламента Турции

CA-NEWS (MNG) -  29 июля на главной площади Улан-Батора состоялась церемония встречи председателя Великого Национального Собрания Турции Мустафы Шентопа, прибывшего с официальным визитом в Монголию. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул, вывешены флаги двух стран и прозвучали государственные гимны, передает Montsame.

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После приветствия председатель парламента Монголии (Великого Государственного Хурала) Гомбожавын Занданшатар вместе со своим турецким коллегой отдали дань уважения памятнику Великого Чингисхаана и направились в Колонный зал Ургоо государственных церемоний Госрезиденции, где Мустафа Шептон оставил запись и подпись в Книге для почётных гостей.

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Главы парламентов двух стран провели двусторонние переговоры, после окончания которых выступили перед представителями прессы.

Согласно программе визита Мустафа Шентоп нанесет визит президенту Монголии Х.Баттулге, встретится с премьер-министром У.Хурэлсухом и примет участие в церемонии предстоящего выпуска новой памятной почтовой марки, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, а также в запускe совместного проекта, реализуемого в Центральном архиве уголовных дел Генеральной прокуратуры Монголии при финансовом содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации.

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