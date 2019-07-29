Министр здравоохранения Казахстана прокомментировал задержание известного трансплантолога, подозреваемого в незаконной пересадке органов

Елжан Биртанов

CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал задержание известного трансплантолога Гани Куттымуратова, которого подозревают в незаконной пересадке органов, передает «InformБюро».

«Проблема достаточно серьёзная выявлена. Мы знаем, что он очень высококвалифицированный доктор, и как к врачу к нему претензий нет. Когда в рамках медтуризма иностранные граждане приезжали в Казахстан для операции, мы не мешали. Наоборот приветствовали, что у нас медтуризм развивается, приезжают иностранцы и делают операции, в том числе по трансплантации», – рассказал Елжан Биртанов в кулуарах коллегии Министерства здравоохранения.

Он добавил, что дело расследуют правоохранительные органы, поэтому Минздрав не владеет его обстоятельствами и деталями. При этом он отметил наличие фактов нелегальной торговли органами.

По его словам, в Казахстане есть проблемные вопросы в трансплантологии. Если человек при жизни не отказался от того, чтобы быть донором, то после смерти его органы могут изъять. В медицине это называют презумпцией согласия. Однако зачастую родственники против.

«Часто в дело вмешиваются родственники, и бывает так, что они запрещают. Если забор происходил, то писали жалобы, возбуждали дела, что нет согласия родственников. Но в том-то и дело, что по закону согласия родственников и не требуется, потому что они не имеют права на органы умершего. Моральные, конечно же, есть вопросы, поэтому мы говорим: «спрашивайте разрешения». И приветствуем тех родственников, которые дают своё разрешение», – добавил министр.

В МВД пока не разглашают подробности дела. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что сотрудники МВД и КНБ пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась незаконной продажей человеческих органов.

Известного врача-трансплантолога Гани Куттымуратова задержали 1 мая этого года. Уголовное дело возбудили по статьям 264, часть 2, – «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации» и 116, часть 3, – «Незаконное изъятие органов и тканей человека».