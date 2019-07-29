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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию на севере Петербурга

CA-NEWS (UZ) -  Гражданка Узбекистана напилась уксусной эссенции на севере Петербурга
Молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили местные СМИ.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 32-летнюю женщину увезли в НИИ скорой помощи 28 июля около 22 часов. По предварительным данным, мигрантка выпила отраву намеренно.

Пациентка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии с химическим ожогом ротоглотки, пищевода, желудка и голосовых связок. Особое внимание правоохранителей привлекло то, что у женщины имеется закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана левого надбровья.

Полиция проверяет версию домашнего насилия.

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