Женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию на севере Петербурга

CA-NEWS (UZ) - Гражданка Узбекистана напилась уксусной эссенции на севере Петербурга

Молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили местные СМИ.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 32-летнюю женщину увезли в НИИ скорой помощи 28 июля около 22 часов. По предварительным данным, мигрантка выпила отраву намеренно.

Пациентка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии с химическим ожогом ротоглотки, пищевода, желудка и голосовых связок. Особое внимание правоохранителей привлекло то, что у женщины имеется закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана левого надбровья.

Полиция проверяет версию домашнего насилия.