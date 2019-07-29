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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан с начала года подписал пять инвестиционных соглашений

CA-NEWS (TJ) -  Порядка пяти инвестиционных соглашений подписали соответствующие органы Таджикистана с партнерами по развитию за шесть месяцев этого года, сообщает Авеста со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Между тем, в Госкоминвесте подчеркивают, что разработано еще три инвестиционных соглашения, которые находятся на рассмотрение соответствующих государственных ведомств.

В рамках подписанных инвестиционных проектов планируется привлечь $200 млн. и создать семь новых производственных предприятий. Кром того, ведется работа по согласованию и привлечение более $100 млн. иностранных инвестиций в национальную экономику.

С учетом подписанных инвестиционных соглашений размер прямых иностранных инвестиций в национальную экономику за шесть месяцев этого года составит $120 млн.

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