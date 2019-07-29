В Таджикистане реализуют инвестиционные проекты стоимостью $ 3,3 млрд

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в данное время реализуются государственные инвестиционные проекты на общую сумму 31,8 млрд сомони ($ 3,3 млрд), передает информагентство «Avesta».

Из 70 проектов 12 являются кредитными, остальные – грантовыми и со смешанным финансированием, сообщает Госкомитет по инвестициям.

В рамках этих проектов с начала их реализации до начала июля текущего года освоено 15,9 млрд сомони ($ 1,68 млрд), что составляет 49,8% от общего объема проектов. В частности, с начала текущего года освоено 1,3 млрд (ок. $ 138 млн).

Ранее сообщалось, что за счет прямых иностранных инвестиций построены и сданы в эксплуатацию ООО «Кока Кола напитки Таджикистана», обогатительная фабрика и металлургический завод ООО «Горнопромышленная компания Таджикистана и Китая», цементные заводы «Хуаксин Гаюр Цемент», «Чжунгсай Мохир Цемент», предприятие цветных металлов и обогатительная фабрика «Пакрут».