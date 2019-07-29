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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане началась избирательная кампания президентских выборов

CA-NEWS (CA) -  28 июля в Афганистане стартовала кампания перед выборами президента. В центре внимания находится вопрос улучшения ситуации с безопасностью в стране. Однако и в этот день состоялось новое террористическое нападение, целью которого стал офис одного из кандидатов, передает NHK.

Предвыборная гонка, в которой участвуют 18 претендентов, ожидается ожесточенной. Голосование запланировано на 28 сентября.

Действующий президент Ашраф Гани добивается переизбрания на второй срок. В борьбе за президентское кресло также участвуют занимающий второй государственный пост руководитель администрации Абдулла Абдулла и бывший советник по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар.

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