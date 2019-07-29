Благодаря госпрограмме по содействию занятости создано 12 тыс. рабочих мест, – вице-министр труда и соцзащиты Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Какие изменения внесены в госпрограмму «Еңбек» после критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев, передает издание «Казинформ».

Он рассказал, что программа «Еңбек» направлена на активные меры содействия занятости, к примеру, на обучение, переподготовку кадров, гранты и кредиты. Он отметил, что на первое полугодие текущего года благодаря программе было создано 12 тысяч рабочих мест.

По его словам, также была создана «Карта создания рабочих мест».

«Теперь мы будем чётко вести учёт, какие рабочие места создаются в регионах за счёт частного бизнеса и корректировать свои планы», – пояснил Ержан Жилкибаев.

Вице-министр также сообщил, что запускаются ролики «Портрет получателя гранта» с информированием о том, куда можно обратиться, как оформить грант или кредит.

«Мы через соцсети будем транслировать, эти меры, я думаю, улучшат эффективность нашей программы. И совместно со всеми госорганами наша задача создать качественные рабочие места на местах», – заявил он.

Как было озвучено, согласно статистике на рынке труда на сегодняшний день работают порядка 8,7 млн человек.

«Ежегодно мы обязались на 0,1% снижать уровень безработицы, то есть мы должны создавать 370 тысяч новых рабочих мест каждый год. По отношению к созданию рабочих мест в Казахстане реализуется 14 госпрограмм. Это «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и другие, то есть в основном генерируют создание рабочих мест вот эти государственные программы, в том числе и в частном секторе», – пояснил вице-министр.