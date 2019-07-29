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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Мангистауской области КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию

CA-NEWS (KZ) -  29 июля подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области.

Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью, говорится в официальном сообщении генпрокуратуры Казахстана.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

Учитывая возможные провокации в социальных сетях, генпрокуратура призывает граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях.

Органами правопорядка ситуация полностью контролируется.

Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности.

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