В Мангистауской области КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию

CA-NEWS (KZ) - 29 июля подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области.

Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью, говорится в официальном сообщении генпрокуратуры Казахстана.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

Учитывая возможные провокации в социальных сетях, генпрокуратура призывает граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях.

Органами правопорядка ситуация полностью контролируется.

Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности.