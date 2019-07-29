Глава СГБ Узбекистана пообещал выплатить компенсации владельцам снесённого имущества

CA-NEWS (UZ) - Председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов вечером 27 июля посетил Яккабагский район Кашкадарьинской области, где произошёл инцидент с поджогом заместителя хокима во время сноса имущества предпринимателя.

По сообщению Daryo.uz, ссылающегося на пресс-службу администрации района, глава СГБ посетил село "Эски Якаббог", где произошёл инцидент и отчитал заместителя хокима (главы администрации) района и чиновников, кто пытался снести магазин бизнесмена.

Как сообщил изданию глава пресс-службы Яккабагского района Бозор Азизов, глава СГБ «сильно упрекнул» местные власти, которые пытались снести новое двухэтажное здание, принадлежащее предпринимателю Бахриддину Исомову.

Также председатель СГБ выслушал 34 граждан, пожаловавшихся на произвол властей, и пообещал выплатить им 1 миллиард 700 миллионов сумов в качестве компенсации (около $200 тысяч), передает centralasian.org.

В тот же день премьер-министр Абдулла Арипов пожаловался в Ургенчский район Хорезмской области на то, что он не получил компенсацию за поврежденный дом, и встретился с жителями, блокирующими шоссе Ургенч-Хазорасп.

В тот же день премьер-министр Абдулла Арипов встретился уже с другими недовольными гражданами на западе Узбекистана, в Ургенчской районе Хорезмской области. Арипов встретился с жителями, не получившими компенсацию за снесённое имущество, и в знак протеста перекрывшими автомобильную трассу Ургенч-Хазорасп в ночь на 26 июля. Как сообщается, жителям также начали выплачивать компенсации за снесённое имущество.