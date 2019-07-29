В Таджикистане 2 рабочих погибли на золотом руднике

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CA-NEWS (TJ) - На золоторудном месторождении «Тиллои точик» (Таджикское золото) в Ховалингском районе Хатлонской области погибли двое рабочих, сообщает информагентство «Avesta».

В комитете по чрезвычайной ситуации и гражданской обороне республики сообщили, что 27 июля в результате обрушения горной породы двое рабочих погибли и один получил ранение.

По данным источника, тела погибших извлекли из-под обрушившегося горной породы. Им оказались Бободжон Файзуллаев и Дилшод Худоиев, уроженцы города Куляб и Пянджского района. Тела погибших переданы родным.

Комиссия расследует этот случай.

Золотодобывающее предприятие «Тиллои точик» расположено в Хатлонской области. Ранее данное предприятие было таджикско-канадским СП «Дарваз», а в настоящее время является государственным золотодобывающим предприятием.