В Таджикистане 2 рабочих погибли на золотом руднике

- Таджикистан, происшествия
- 16:55, 29 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - На золоторудном месторождении «Тиллои точик» (Таджикское золото) в Ховалингском районе Хатлонской области погибли двое рабочих, сообщает информагентство «Avesta».
В комитете по чрезвычайной ситуации и гражданской обороне республики сообщили, что 27 июля в результате обрушения горной породы двое рабочих погибли и один получил ранение.
По данным источника, тела погибших извлекли из-под обрушившегося горной породы. Им оказались Бободжон Файзуллаев и Дилшод Худоиев, уроженцы города Куляб и Пянджского района. Тела погибших переданы родным.
Комиссия расследует этот случай.
Золотодобывающее предприятие «Тиллои точик» расположено в Хатлонской области. Ранее данное предприятие было таджикско-канадским СП «Дарваз», а в настоящее время является государственным золотодобывающим предприятием.