Узбекистан увеличил поставки автомобилей МАЗ из Белоруссии

CA-NEWS (UZ) - Беларусь увеличивает объем поставок техники МАЗ в Узбекистан. Об этом рассказал посол РБ в этой стране Леонид Маринич, добавив, что продажи возобновлены после двадцатилетнего перерыва.

- В этом году поставлено 180 автомобилей на 18 миллионов долларов, а в прошлом – лишь на два миллиона. У нас такая высокая реализация автомобилей МАЗ, потому что наша страна одна из первых сертифицировала грузовые автомобили по климатическим условиям, - рассказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Маринича, в Узбекистане белорусская техника проходит тяжелые тепловые испытания и подтверждает свое высокое качество. Кроме того, создано шесть совместных предприятий, в том числе с «Мотовелозаводом». Ожидается, что уже в следующем году выпустят первую партию продукции, передает souzveche.ru.

Также сотрудничают узбекские производители с «ЛидаТехмаш» и МТЗ.

- В прошлом году более 3,3 тысяч белорусских тракторов собрали в Ташкенте. В текущем году запланировано собрать до 5 тысяч. При этом мы создаем там рабочие места, - обратил внимание посол.