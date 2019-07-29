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  29 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на время тестовых испытаний в вузах установили 120 мобильных «глушилок»

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане тестовые вступительные испытания по приему в вузы в этом году проводятся с 29 июля до 14 августа. Во время экзаменов будут использованы мобильные «глушилки», сообщил «Инфоком» с ссылкой на Агентство информации и массовых коммуникаций.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с МВД в местах проведения тестовых испытаний установили более 1175 видеокамер и 120 специальных мобильных устройств — «глушилок» (чтобы абитуриенты не могли воспользоваться мобильными телефонами в качестве шпаргалок).

Также для личного контроля и идентификации участников тестов в местах проведения установлены металлодетекторы — рамки и устройства для считывания отпечатков пальцев.

Всего 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов в режиме онлайн можно на сайте test2019.uz .

С этого года абитуриенты могли подавать документы в ряд вузов онлайн через портал my.gov.uz или через центры государственных услуг.

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