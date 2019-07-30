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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане заработает новый проект Всемирного банка по обеспечению населения питьевой водой

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане заработает новый проект Всемирного банка на $58 млн по обеспечению населения питьевой водой. Об этом 29 июля сообщил журналистам на пресс-конференции глава ГУП «Хочагии манзили-коммунали (ЖКХ)» Таджикистана Джамшед Табарзода, передает Avesta.

По его словам, указанные средства будут направлены на водоснабжение сельской местности. Также сейчас при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в регионах страны осуществляется ряд проектов по восстановлению системы водоснабжения».

По подсчетам специалистов ЖКХ республики, для полного обеспечения населения страны нужно примерно 10 млрд. сомони, не считая расходы на дальнейшее поддержание состояния объектов.

Для улучшения обеспечения питьевой водой регионов Таджикистана до 2021 года запланировано построить более 20 объектов водоснабжения.

В следующем году завершится реализация Государственной программы по улучшению обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питьевой водой, которая была принята в 2008 году.

Дж. Табарзода также сообщил, что если в начале работы программы всего 43% процента населения имело доступ к чистой питьевой воде, то сейчас этот показатель составляет более 62%. После 2020 года будет принята новая госпрограмма, также рассчитанная на несколько лет. А в настоящее время, идут подготовительные работы по принятию этого важного документа.

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