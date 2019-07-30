РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стартовал І Форум регионов Беларуси и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал 29 июля в Минске, сообщает sb.by.

Программой форума предусмотрена работа трех секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов двух стран.

"Только в прошлом году делегации Узбекистана посетили Минщину четыре раза. Представители центрального региона дважды совершили ответные визиты, по итогам которых были подписаны три международных документа, регламентирующих межрегиональное сотрудничество. В ходе встречи, которая состоялась в апреле этого года в Миноблисполкоме, стороны подписали учредительный договор о создании совместного предприятия", — рассказала пресс-секретарь председателя Миноблисполкома Лариса Коршун.

Ожидается, что на площадках форума будут подписаны новые межрегиональные соглашения о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Если в 2018 году экспорт товаров составил $12,8 миллиона, то за четыре месяца этого года удалось получить более $10 миллионов.

Между Минской и Ташкентской областями активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. К примеру, Минский областной краеведческий музей работает с Государственным музеем истории Узбекистана.

Основу экспорта в Узбекистан в 2019 году составили мясо и пищевые субпродукты из домашней птицы, продукты переработки нефти и приборы, применяемые в медицине. Импортировались в Минскую область хлопчатобумажная пряжа, трикотажные полотна, свежий и сушеный виноград.

Напомним, что с 31 июля по 1 августа состоится официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Благодаря госпрограмме по содействию занятости создано 12 тыс. рабочих мест, – вице-министр труда и соцзащиты Казахстана
  • Таджикистан с начала года подписал пять инвестиционных соглашений
  • В Таджикистане 2 рабочих погибли на золотом руднике
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×