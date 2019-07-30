В Стамбуле гражданин Узбекистана умер от удара ножом в сердце

CA-NEWS (UZ) - Утром 28 июля в районе Фатих в Стамбуле было совершено ножевое нападение на 24-летнего трудового мигранта из Узбекистана Нозимжона Зияева. По словам родственников Зияева, спустя пять часов после нападения молодой парень скончался в государственной больнице Саматья, передает centralasian.org.

Представитель Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле сообщил, что родственникам покойного будет оказана помощь в организации отправки тела на родину.

Убийство Нозимжона Зияева было совершено, когда парень вместе со знакомой девушкой и родственником Шухратом Пулатовым, приехавшим из Ташкента в Стамбул неделю назад, выйдя из ночного клуба, прогуливались по берегу моря в районе Кумкапы.

Как рассказывает Шухрат Пулатов, во время утренней прогулки один из группы бродячих подростков в возрасте 10-17 лет отобрал у Нозимжона Зияева мобильный телефон, в результате чего между парнями произошел скандал.

– Старший из бродячих подростков неожиданно нанес Нозимжону удар ножом в область сердца. После чего Нозимжон сделал несколько шагов и упал. Я подумал, что он споткнулся и подбежал к нему. Увидел, что из раны течет кровь, – говорит родственник покойного узбекистанца.

По его словам, очевидцы, которые в это время прогуливались по берегу моря, вызвали полицию и «скорую».

Нозимжон Зияев был доставлен в государственную больницу Саматья в стамбульском районе Фатих, но спустя пять часов умер, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело, полиция начала розыск подозреваемого в убийстве 24-летнего Нозимжона Зияева.

Как стало известно, молодой человек приехал в Стамбул год и три месяца назад и последние три месяца работал официантом в одной из гостиниц в стамбульском районе Аксарай.

Нозимжон Зияев – третий по счету узбекистанец, убитый в Стамбуле за последние два месяца.

30 мая в стамбульском районе Гёзтепе было обнаружено тело гражданки Узбекистана, завернутой в ковер.

А 31 мая в другом стамбульском районе – Чекмекёй – от ножевых ранений скончался 31-летний уроженец Наманганской области Одилжон Хамзаев.

Официальные данные о точном количестве узбекистанцев, проживающих и работающих в Турции, отсутствуют. Согласно одним источникам, в этой стране насчитывается всего 70 тысяч узбекских граждан, согласно другим – 200 тысяч.

Ранее издание The Diplomat писало, что в Турции зарегистрировано свыше 30 тысяч узбекистанцев, но из них лишь около двух тысяч человек работают легально.