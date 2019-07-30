В Туркменистане солдат умер при невыясненных обстоятельствах. Родители получили истерзанный труп

CA-NEWS (TM) - Радио Азатлык стало известно о смерти солдата, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах, во время несения воинской службы в рядах Вооруженных сил Туркменистана.

Как сообщает издание, истерзанный труп солдата был передан родственникам в пятницу 26 июля.

По информации, предоставленной Азатлыку родственниками солдата, Оразов Сулейман родился 6 июня 2000 года, был призван в ноябре 2018 года. Служил в военной части 2108 в Кушка.

"Родителям позвонили в четверг 25 июня и сообщили о том, что их сын умер от отравления. Когда привезли тело, оно было изрезано со стороны живота, внутренности удалены и грубо зашит живот. Кроме того, вскрыт череп и удалён мозг. Труп весь был в крови", - сообщил корреспондент Азатлыка.

По словам близких солдата, на спине покойного были "несколько отверстий, которые были заткнуты кусками тряпки".

"Представители Министерства обороны и МВД, которые привезли тело, не объяснили откуда отверстия и почему внутренности и мозг были удалены. Поэтому родственники сомневаются в официальной версии об отравлении. Они предполагают, что в него стреляли со спины, поэтому они удалили внутренности и мозги. Хотя они не могут ничего доказать, потому, что им не разрешат повторную экспертизу. Также труп выглядел так, как будто он умер задолго до этого, так как был довольно сухим. Власти заставили в тот же день похоронить его. Солдат похоронен на кладбище в Чоганлы", - сообщает корреспондент Азатлыка со ссылкой на родственников покойного солдата.

По словам родственников, Минобороны и другие органы власти не предложили никакой материальной помощи семье погибшего. Он был старшим сыном в семье и рос без отца.

​"Отец Курбанали умер года три назад в возрасте 41 год. Мать растила детей одна. У него остались сестрёнка лет 12 и брат 9 лет. Вообще-то его не должны были призывать, так как его мать одиночка", - сообщил Азатлыку один из близких покойного.

В Министерстве обороны Туркменистана отказались предоставить комментарий.

Войсковая часть 2108 находится на границе с Афганистаном. В течение нескольких лет источники Азатлыка неоднократно сообщали о перестрелках и погибших туркменских пограничниках.