В Казахстане задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве соотечественника

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CA-NEWS (KZ) - В Казахстане задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве 50-летнего соотечественника. Факт зарегистрирован 27 июля в селе Шонжы Уйгурского района, где в одном из частных домов обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ДП Алматинской области.

При установлении личности выяснилось, что потерпевшим является 50-летний гражданин Узбекистана. Местным полицейским по "горячим следам" удалось установить и задержать 33-летнего подозреваемого в преступлении, оказавшегося соотечественником потерпевшего.

- Оба, потерпевший и подозреваемый, прибыли в Казахстан по трудовому договору в июле и работали на одном из строительных объектов села Шонжы. Проживали на съемной квартире. Между соотечественниками вспыхивает обычная ссора, во время которой один из мужчин хватается за нож. Сейчас по факту убийства возбуждено и проводится уголовное расследование. Подозреваемый помещен под стражу - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что ставший орудием преступления кухонный нож уже обнаружен и приобщен к материалам расследования. Что стало поводом к ссоре двух мужчин выяснится в ходе следствия.