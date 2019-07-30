Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий

CA-NEWS (UZ) - Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Минсвязи.

Этот вопрос обсуждался накануне, 29 июля, во время переговоров министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрата Садикова при участии руководителей заинтересованных организаций обоих государств.

Стороны обсудили состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в области связи и информатизации, а также согласовали проект соглашения между министерствами о сотрудничестве в области ИКТ, подписание которого состоится 1 августа в присутствии президентов двух стран.

Напомним, что с 31 июля по 1 августа состоится официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь.



Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.



Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.



По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.





