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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий

CA-NEWS (UZ) -  Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Минсвязи.

Этот вопрос обсуждался накануне, 29 июля, во время переговоров министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрата Садикова при участии руководителей заинтересованных организаций обоих государств.

Стороны обсудили состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в области связи и информатизации, а также согласовали проект соглашения между министерствами о сотрудничестве в области ИКТ, подписание которого состоится 1 августа в присутствии президентов двух стран.

Напомним, что с 31 июля по 1 августа состоится официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.



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