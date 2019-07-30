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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Памятник узбекскому мыслителю Алишеру Навои открыт в Минске

CA-NEWS (UZ) -  Бюст великого поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои, жившего в XV веке, открыт 29 июля в сквере на улице Свердлова в Минске, сообщило

sb.by.

Произошло это в дни проведения в белорусской столице I Форума регионов Беларуси и Узбекистана с участием официальных лиц обеих стран — заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианны Щеткиной и первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыка Сафаева. Перед этим оба парламентария посетили открывшуюся утром грандиозную выставку-ярмарку «Сделано в Узбекистане».

Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.

"Для нашей делегации большая честь быть здесь, открытие памятника Алишеру Навои в столице братской Беларуси — поистине памятное событие. Выражаем искреннюю признательность Президенту Беларуси Александру Лукашенко, мэрии Минска, общественности за проявленное уважение к памяти нашего предка. Алишер Навои был первым, кто открыл миру красочный узбекский язык", - отметил Сафаев.

Алишер Навои — знаковая не только для Узбекистана фигура. Произведения Навои были включены в учебные программы всех школ и медресе Средней Азии в XVI — начале XX века. В честь Навои в Узбекистане названы город и область, библиотеки, театры, музеи, проспекты и улицы, а также станция метро в Ташкенте. Памятники Алишеру Навои установлены и за пределами Узбекистана — в Ашхабаде, Баку, Москве, Токио, Шанхае. Отныне в числе таких городов и Минск.

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