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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев провел встречи с президентом Казахстана и зампредседателя партии «Нур Отан»
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев 29 июля провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым заместителем председателя партии «Нур Отан» Бауыржаном Байбеком. Об этом сообщается на сайте первого президента.

В ходе встречи с Токаевым стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня, а также общественно-политическую ситуацию в стране и развитие институтов гражданского общества.

Зампредседателя «Нур Отан» рассказал о ходе модернизации партии, а также об участии в работах по восстановлению Арыси в Туркестанской области.

Нурсултан Назарбаев отметил важность партии как главной политической силы страны и подчеркнул необходимость её участия в решении проблем общества.

Бауыржан Байбек также рассказал об активизации работы партийных организаций и филиалов «Нур Отан» в регионах страны.

Н. Назарбаев в свою очередь указал на необходимость усиления контроля со стороны партийных фракций в Мажилисе и в маслихатах за деятельностью правительства и акимов. Он подчеркнул важность улучшения работы комиссии партийного контроля и советов по противодействию коррупции.

Также стороны обсудили повышение эффективности «обратной связи» с населением, в том числе деятельность общественных приемных партий.

В завершение встречи первый президент республики поручил разработать программу перезагрузки партии и вынести её на рассмотрение Бюро политического совета «Нур Отан».

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