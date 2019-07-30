В Узбекистане блогеры cо всего мира соберутся на международный конгресс «World Influencers Congress»

CA-NEWS (UZ) - С 22 по 27 августа в Узбекистане пройдет I международный конгресс инфлюенсеров «World Influencers Congress». Чтобы обсудить идеи и передовые методы в сфере развития туризма, здесь соберутся владельцы самых популярных блогов, инфлюенсеры и представители СМИ со всего мира, сообщило УзА.

Программа мероприятия включит в себя презентации участников, конференции, деловые бизнес-встречи, а также церемонию награждения World Influencers Congress-2019. Также гости конгресса примут участие в туре по достопримечательностям Узбекистана, что даст им возможность ощутить гостеприимство, которое было традиционным на протяжении веков на Великом шелковом пути.

Одной из главных целей конгресса является создание глобальной сети инфлюенсеров, которая объединит лидеров мнений со всего мира и будет проводиться на регулярной основе в самых разных частях света.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили: основатель журнала «Travel Magazine» Шерон Лингвистон, руководитель отдела маркетинга и монетизации «Lionsgate» Ирина Шеймс, вице-президент и финансовый директор «NBC network entertainment» Джонатан Цукер, ведущий программы «BareFeet» на телеканале «PBS» (США) Микела Малоцци, продюсер и оператор телеканала «Travel Channel» Р. Рудвалл и многие другие.

В процессе проведения конгресса для зарубежных участников будут организованы познавательные экскурсии по историческим городам Узбекистана, на них гости будут снимать документальные фильмы о туристическом потенциале нашей страны.

Инфлюенсеры (от английского influence — «влиять») – люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории. Чаще всего они взаимодействуют с этой аудиторией через социальные сети: Instagram, Facebook или YouTube. Инфлюенсеры рассказывают о последних тенденциях в области ЗОЖ, макияже, моде, искусстве и литературе – список можно продолжать бесконечно. Они присутствуют почти в любой сфере.

У инфлюенсеров есть лояльная аудитория, которая прислушивается к ним и доверяет. Это не просто суперпопулярные блогеры, у которых миллион подписчиков или сотни тысяч фанатов. Инфлюенсеры общаются с аудиторией, знают ее «в лицо», ценят и уважают. Поэтому тщательно следят за публикуемым контентом. К примеру, инфлюенсер-веган никогда не станет продвигать говяжьи котлеты через свои аккаунты в социальных сетях.