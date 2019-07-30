Спикеры парламентов Турции и Монголии провели встречу

CA-NEWS (MNG) - Спикер парламента Монголии Г. Занданшатар провел официальные переговоры со своим турецким коллегой Мустафой Шентопом, 29 июля прибывшим в Улан-Батор, передает «Монцамэ».

В начале встречи Г. Занданшатар поблагодарил Мустафу Шентопа за принятие приглашения посетить Монголию. Он отметил, что визит турецкой делегации проходит в рамках 50-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Г. Занданшатар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в социально-экономической, туристической, сельскохозяйственной, промышленной сферах, а также рассказал об успешной совместной работе с Турецким агентством по сотрудничеству и развитию (ТИКА).

Мустафа Шентоп выразил готовность Турции к дальнейшему развитию дипломатических связей с Монголией.

Стороны достигли договоренностей о проектах по строительству туристического комплекса в долине реки Орхон и по работе межпарламентского сотрудничества между странами, входящими в состав урало-алтайской языковой семьи.

Спикер парламента Турции отметил готовность турецких инвесторов внести крупные суммы в развитие сельского хозяйства, животноводства, горнодобывающей промышленности, здравоохранения и энергетики Монголии.

М. Шентоп заявил о продолжении турецкой стипендиальной программы при поддержке Минобразования Монголии, а также об активизации деятельности ТИКА в будущем, подчеркнув при этом, что ТИКА успешно реализовала более 600 проектов в стране.

В конце переговоров стороны обменялись информацией о турецкой террористической организации «ФЕТО».

Мустафа Шентоп отметил, что эта организация угрожает безопасности Монголии, и что необходимо принять срочные меры для решения этого вопроса.