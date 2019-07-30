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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Минске проходит выставка национальной продукции «Сделано в Узбекистане»

CA-NEWS (UZ) -  В Минске 29 июля состоялось открытие выставки «Сделано в Узбекистане», здесь представлено более 1000 наименований продукции 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений из 10 областей Узбекистана, сообщили белорусские СМИ.

Главной целью выставки является широкое ознакомление белорусских деловых кругов с производственным, экспортным и инвестиционным потенциалом Узбекистана, демонстрация богатейшего культурно-исторического наследия и развитие туризма нашей страны.

На площади 3 тыс. кв.м были экспонированы швейно-трикотажные изделия, домашний текстиль, хлопчатобумажные ткани, обувь, галантерея, теплоизоляционные материалы, плодоовощная и кондитерская продукция, а также фармацевтические и медицинские изделия. Отдельно организованы экспозиции товаров ремесленничества, IT-сферы и туризма, а также инвестиционного и экспортного потенциалов 10 регионов Узбекистана.

Экспозиция «Сделано в Узбекистане» будет работать с 29 июля по 2 августа, в рамках визита на высшем уровне. По итогам выставки узбекская сторона рассчитывает существенно увеличить поставки своих товаров в Беларусь.

Также планируется проведение I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, в котором примут участие представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Ожидается, что на площадках форума будут подписаны ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Напомним, что с 31 июля по по 1 августа состоится официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.

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