Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?

CA-NEWS (CA) - На этой неделе японское правительство, как ожидается, примет решение об исключении Южной Кореи из своего «белого списка» надежных стран-экспортеров, которые имеют льготный режим в рамках упрощенной процедуры экспорта. Если этот шаг будет реализован, к концу августа японские фирмы, продающие полупроводниковые материалы в Южную Корею, должны будут получить одобрение на каждый экспортный контракт-процесс, который может занять 90 дней, пишет The Diplomat. Если японцы выполнят эту угрозу, то пострадает почти вся корейская экономика.

В 2019 году трудно представить себе такую угрозу, как война между Японией и Южной Кореей. Да, исторические счеты есть, но все же оба государства далеки от милитаризма и вдобавок являются важнейшими региональными союзниками США, составляя виртуальный антикитайский блок. И все-таки она началась, хотя и на поле торговли.

Все началось с требования к японским компаниям выплатить компенсации за эксплуатацию труда корейских граждан во время Второй мировой войны. В 1910–1945 годах Корейский ⁠полуостров был оккупирован японцами. Миллионы корейцев фактически рабами трудились на ⁠японские компании. Нынешнее ⁠обострение отношений между Токио ⁠и Сеулом началось после того, ⁠как Верховный суд Республики Корея прошлой осенью вынес решение по «трудовым рабам».

В Токио считают, что этот вопрос был решен еще полвека назад. В 1965 году Япония и Южная Корея нормализовали отношения и подписали соглашение о компенсациях. Японское правительство выплатило, по разным данным, от $500 до $800 млн за «зверства» своих военных в годы войны и, естественно, считает вопрос закрытым.

В Сеуле, однако, считают иначе. Полвека назад немалые по тем временам деньги не дошли до физических лиц, работавших на японские компании, а были направлены правительством страны на индустриализацию и сделали Южную Корею в определенной мере одним из «азиатских тигров», говорится в статье The Republic.

Суд постановил, что японские компании должны выплатить всем корейцам, работавшим в годы войны на японские компании, приблизительно по $89 тысяч. Японский бизнес по совету своего правительства отказался выполнять судебное решение. Тогда суд арестовал акции Nippon Steel и распорядился их продать. Схожий вердикт был вынесен в прошлом году против Mitsubishi Heavy Industries и других японских компаний, использовавших в годы войны рабский труд корейцев.

В Южной Корее ответное решение Токио ввести ограничения на экспорт вызвало закономерную тревогу. «Я думал, что мы уже достигли дна, но сейчас, похоже, мы очутились в подвале, – образно описал отношения двух стран бывший корейский посол в Японии Син Гаксо. – Похоже, они решили, что это поможет достичь компромисса в делах с рабским трудом».

Естественно, в Токио заявили, что ограничения никак не связаны с историей – просто вдруг стало страшно за судьбу вышеупомянутых химических веществ, которые могут применяться в оружии массового поражения.

Пока нет никаких признаков того, что отношения между Южной Кореей и Японией быстро нормализуются. Напротив, эксперты сходятся во мнении, что торговая война между двумя странами продолжится.

Роль посредника свободна

Львиная доля критики за конфликт, как и следовало ожидать, досталась Синдзо Абэ, который позиционирует себя как защитника свободной торговли. Японцев критикуют за нежелание полностью признавать вину за военные преступления и исправлять их.

По мнению Брэда Глоссермана, заместителя директора Центра стратегических разработок (CRS) при Токийском университете Тама, премьер Абэ решил, что вырвать у Сеула уступки важнее потери имиджа.

В любом случае Япония не может официально признать связь между ограничениями экспорта и историческими спорами между странами, потому что это нарушение правил ВТО. Сеул, естественно, обратился с соответствующей жалобой. Торговая организация уже приступила к ее рассмотрению, но на это уйдет не менее года. В каком состоянии будет находиться к тому времени полупроводниковая отрасль Южной Кореи, остается только догадываться.

В прошлом медиатором конфликта между Южной Кореей и Японией неоднократно выступал Вашингтон, которому, естественно, не нужны распри между двумя главными американскими союзниками на северо-востоке Азии. В последний раз мирил Токио и Сеул в 2015 году президент Обама. Организованная им трехсторонняя встреча способствовала началу диалога между соседями.

Сейчас, однако, США не торопятся мирить союзников. Отвечающий за Азию заместитель госсекретаря Дэвид Ситвелл заявил, что у США нет планов выступать в роли посредника и что Вашингтон хотел бы, чтобы Токио и Сеул сконцентрировались на реальных угрозах в регионе и работали над их решением.

На днях в Токио и Сеул прилетал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Болтон заявил главе японского МИД Таро Коно, что Вашингтон не намерен участвовать в урегулировании конфликта. США, конечно, не хотят, чтобы споры отразились на трехстороннем союзе, но предпочитают, чтобы японцы и корейцы все проблемы решали сами.

Милитаризация торговли

С 1 июля Токио объявил о необходимости получения лицензий на экспорт в Южную Корею фторированного полиимида, фоторезиста и фтористого водорода – материалов, используемых при изготовлении чипов и дисплеев смартфонов.

Минимальная задержка поставок этих химических веществ в Южную Корею составит три месяца. Сейчас перебои почти не ощущаются, потому что производители чипов пользуются старыми запасами, но через месяц-другой они закончатся даже у таких гигантов, как Samsung и SK Hynix, производящих на двоих 70% чипов DRAM и 50% чипов NAND. Конечно, можно найти новых поставщиков, включая, к слову, и Россию, но на это уйдет немало времени.

В Южной Корее решение Токио вызвало вполне объяснимую тревогу, если учесть, что чипы составляют четверть южнокорейского экспорта. Между тем, именно Япония производит от 70 до 90% трех упомянутых ключевых материалов. В Корейском институте экономических исследований подсчитали, что 30-процентное сокращение их поставок приведет к снижению ВВП Кореи на 2,2% ($35 млрд).

Туристический прогноз Японии также чувствует «жару»

Южная Корея отправляет в Японию второе по количеству иностранных туристов после Китая. Туристические агентства, готовящие турпакеты для южнокорейских клиентов, вынуждены полностью отказаться от туров в связи с падением спроса. Авиакомпания Asiana Airlines, которая осуществляет ежедневное обслуживание между Сеулом и аэропортом Титосе на Хоккайдо, рассматривает возможность отмены маршрута из-за 30-процентного падения бронирований в августе по сравнению с прошлым годом. Отели в районе Jozankei onsen в Саппоро, Хоккайдо, который обычно популярен среди корейских туристов, сообщили о ряде отмен. Ассоциация туризма Jozankei выразила озабоченность по поводу распространения бойкота, сообщив о падении бронирования жилья в октябре — популярном сезоне, когда осенние листья наиболее яркие.

Авиакомпания Korean Air приостановит перелеты между корейским городом Пусан и японским Саппоро с третьего сентября, сообщают западные СМИ.

Авиакомпания также планирует отменить несколько рейсов между двумя странами или перейти на самолеты меньших размеров с середины августа.

Причиной отмены рейсов является снижение спроса на перелеты в связи с дипломатическим скандалом между двумя странами.

Ранее японская газета Sankei сообщала, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вряд ли встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Согласно информации издания, Абэ не будет вести переговоров с Мун Чжэ Ином, если Сеул не предпримет продуктивных шагов для урегулирования вопросов, связанных с выплатой компенсаций южнокорейским жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее в 1910-45 годах.

По тем же причинам премьер-министр откажется от других возможностей встретиться с президентом Южной Кореи, в том числе во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в октябре и саммита АТЭС в ноябре, уточняет газета.

Торговый спор может иметь серьезные последствия для мировой полупроводниковой отрасли и привести к росту цен на электронику по всему миру. Глобальное доминирование Японии в производстве высокотехнологичных материалов затруднит для южнокорейских компаний поиск альтернативных источников поставок.